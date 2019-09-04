В Самаре до конца октября обновят памятник Петру и Февронии у Ладьи
На эти цели направят 600 тысяч рублей
Подрядчику необходимо отремонтировать постаментФото: Яндекс.Карты
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В Самаре решили отремонтировать скульптурную композицию «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские у Ладьи». Торги по поиску подрядчика уже провели.
- На аукцион были поданы две заявки. Победителем было признано ООО «Фантом». Стоимость контракта составит 600 тысяч рублей, - сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит обновить не саму скульптуру, а только постамент и территорию вокруг него. Выполнить все работы необходимо до 31 октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU