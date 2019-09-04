Смыло даже бобровые плотины: самарцы жалуются на подъем воды в Волге
Горожане в соцсетях пожаловались на резкий подъем воды в Волге, из-за которого затопило городские пляжи. Так, например, под водой оказались качели и лавочки на детской площадке пляжа около Ладьи.
«Был на той стороне, так там все озера наполнились водой, и даже бобровые плотины смыло», - пишут горожане в комментариях.
В филиале ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» заявили, что никаких водосбросов с плотины не было и в ближайшее время не планируется, а в повышении уровня воды виноват дождевой паводок, который идет с верховьев Волги.
Впрочем, в Приволжском УГМС заверили, что со вчерашнего дня он пошел на спад и дальнейшего повышения уровня воды пока не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU