Житель Самары принял бутылку с гвоздями за взрывчатку и вызвал экстренные службы

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-04T13:22:29+03:00

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Утром в среду, 4 сентября, на улицу Утевскую в Куйбышевском районе Самары стянулись все оперативные службы города. Дело в том, что там мужчина по пути на работу нашел подозрительный предмет, пишет gorodnsk63.ru.

По предварительным данным, самарец обнаружил обмотанную скотчем пластиковую бутылку, которая была наполнена гвоздями, шурупами и другими мелкими металлическими предметами. Мужчина подумал, что это взрывное устройство, и вызвал экстренные службы.

Прибывшие на место специалисты оцепили территорию и проверили находку. Как оказалось, никакой опасности она не несла. Это был муляж взрывного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU