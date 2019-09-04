Житель Самары принял бутылку с гвоздями за взрывчатку и вызвал экстренные службы
ЧП произошло на улице Утевской
Фото: gorodnsk63.ru
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Утром в среду, 4 сентября, на улицу Утевскую в Куйбышевском районе Самары стянулись все оперативные службы города. Дело в том, что там мужчина по пути на работу нашел подозрительный предмет, пишет gorodnsk63.ru.
По предварительным данным, самарец обнаружил обмотанную скотчем пластиковую бутылку, которая была наполнена гвоздями, шурупами и другими мелкими металлическими предметами. Мужчина подумал, что это взрывное устройство, и вызвал экстренные службы.
Прибывшие на место специалисты оцепили территорию и проверили находку. Как оказалось, никакой опасности она не несла. Это был муляж взрывного устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU