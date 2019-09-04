2019-09-04T14:26:52+03:00
Общество

Пострадали от рук вандалов: в Самаре с набережной уберут матрешек стран-участниц ЧМ

Кулаки неизвестных хулиганов серьезно подпортили арт-объекты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @avtosamaraФото: @avtosamaraФото: Twitter.com
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Ростовые матрешки, которые сделали в Самаре специально к ЧМ-2018, пока не будут водить «хороводы» на набережной. Их решили убрать. Поводом этому послужило состояние матрешек. Судя по фотографиям горожан в Твиттере, время и чьи-то кулаки совсем не пощадили их.

- Жаль, что некоторые горожане так варварски отнеслись к этим красивым арт-объектам. В ближайшее время матрешки будут демонтированы, - сообщили представители департамента культуры и молодежной политики Самары.

По словам чиновников, матрешки перевезут в специальный ангар. Их планируют отреставрировать.

Некоторые самарцы довольно варварски отнеслись к матрешкам Фото: Twitter.com

Некоторые самарцы довольно варварски отнеслись к матрешкамФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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