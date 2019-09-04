В сентябре жителям Самарской области придется рассказать, на что они тратят свое время
Самарастат решил узнать, на что жители региона тратят свое время. Для этого в Самарской области в сентябре проведут выборочный опрос.
- Цель исследования — получение информации, характеризующей образ жизни населения, степень занятости домашней работой и в трудовом процессе, а также воспитанием и развитием детей, проведением досуга. Результаты будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, - сообщили в Самарастате.
Аналитики планируют провести исследование с 7 по 23 сентября. В опросах задействуют 896 домов: 657 — в городах и 238 — в селах. Для сбора данных привлекут 64 интервьюера. Они будут ходить по домам с паспортами и специальными удостоверениями. Опрашивать будут людей старше 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU