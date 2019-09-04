В сентябре жителям Самарской области придется рассказать, на что они тратят свое время

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-04T15:04:05+03:00

Опрос о расходовании самарцами своего времени будет выборочный Фото: Александр Жданов

Изменить размер текста: A A

Самарастат решил узнать, на что жители региона тратят свое время. Для этого в Самарской области в сентябре проведут выборочный опрос.

- Цель исследования — получение информации, характеризующей образ жизни населения, степень занятости домашней работой и в трудовом процессе, а также воспитанием и развитием детей, проведением досуга. Результаты будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, - сообщили в Самарастате.

Аналитики планируют провести исследование с 7 по 23 сентября. В опросах задействуют 896 домов: 657 — в городах и 238 — в селах. Для сбора данных привлекут 64 интервьюера. Они будут ходить по домам с паспортами и специальными удостоверениями. Опрашивать будут людей старше 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU