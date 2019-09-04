В Самаре рассмотрят возможность выделения полос для общественного транспорта на проспекте Кирова
Жители Самары в очередной раз подняли вопрос о необходимости введения отдельных полос для общественного транспорта. В частности, они предложили сделать «выделенки» на проспекте Кирова.
- Кирова стоит уже 15 лет. Столько же лет чиновники говорят, что выделенную полосу для автобусов и троллейбусов там сделать невозможно, хотя по крайней правой полосе только они и ездят, - написали в Твиттере самарцы.
В департаменте транспорта отметили, что они не против выделенных полос для общественного транспорта, но пока не знают, как к ним прийти. Представители ведомства сообщили, что эта тема будет поднята на заседании Общественного совета, который пройдет в первой половине октября.
ИСТОЧНИК KP.RU