2019-09-04T15:50:24+03:00
Общество

В Самаре рассмотрят возможность выделения полос для общественного транспорта на проспекте Кирова

О необходимости этого горожане говорят уже несколько лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тему о создании "выделенок" поднимут на Общественном совете в октябреТему о создании "выделенок" поднимут на Общественном совете в октябреФото: Архив "КП"
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Жители Самары в очередной раз подняли вопрос о необходимости введения отдельных полос для общественного транспорта. В частности, они предложили сделать «выделенки» на проспекте Кирова.

- Кирова стоит уже 15 лет. Столько же лет чиновники говорят, что выделенную полосу для автобусов и троллейбусов там сделать невозможно, хотя по крайней правой полосе только они и ездят, - написали в Твиттере самарцы.

В департаменте транспорта отметили, что они не против выделенных полос для общественного транспорта, но пока не знают, как к ним прийти. Представители ведомства сообщили, что эта тема будет поднята на заседании Общественного совета, который пройдет в первой половине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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