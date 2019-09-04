2019-09-04T16:15:10+03:00
Общество

В Самаре у склона площади Славы устроят четырехчасовой «фейерверк» джазовой музыки

Музыкальный фестиваль пройдет в обновленном амфитеатре
Анастасия ФИЛАТОВА
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Джазовый фестиваль пройдет вечером 6 сентябряДжазовый фестиваль пройдет вечером 6 сентябряФото: Архив "КП"
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В Самаре в преддверии Дня города устроят фестиваль джазовой музыки «Самара open jazz». Он пройдет в пятницу, 6 сентября, в 18:00 на территории амфитеатра у склона на площади Славы и будет рассчитан на четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Мы подготовили масштабный джазовый концерт под открытым небом. Я всех приглашаю в пятницу на замечательную площадку в обновленный амфитеатр посмотреть на фейерверк джазовой музыки, - рассказал директор концертного оркестра «Лаборатория музыки» Игорь Гейдман.

Планируется, что на фестивале выступят джаз-квартет Григория Файна, а также филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева вместе с участницей проекта «Голос» Мариам Мерабовой. Помимо этого, гостей мероприятия ждут выступления столичного трио «ЛРК» и легендарного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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