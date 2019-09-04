В Похвистнево женщина на KIA сбила 5-летнего мальчика
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Мальчик получил травмы в ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 3 сентября, около 16:05 на улице Газовиков в Похвистнево произошло ДТП с участием ребенка. Там под колеса автомобиля KIA угодил 5-летний мальчик. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
- За рулем иномарки находилась 48-летняя женщина. Она наехала на ребенка, когда тот переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, но в зоне его видимости, - рассказали полицейские.
В результате произошедшего мальчик получил травмы, с которыми его увезли в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП автомобилистка находилась в трезвом состоянии. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU