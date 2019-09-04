2019-09-04T16:58:13+03:00
Общество

«Вы воняете под нашими окнами!»: в Октябрьском районе Самары из-за мусорок разразилась соседская война

На весь квартал между улиц Ерошевского и Революционной только одна контейнерная площадка
Ольга НОВИКОВА
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Настоящий дурно-пахнущий конфликт разразился между жителями домов в границах улиц Подшипникова\Гая\Ерошевского\Революционной.Настоящий дурно-пахнущий конфликт разразился между жителями домов в границах улиц Подшипникова\Гая\Ерошевского\Революционной.
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Настоящий дурно-пахнущий конфликт разразился между жителями домов в границах улиц Подшипникова\Гая\Ерошевского\Революционной. Сейчас на весь квартал установлена только одна контейнерная площадка для мусора, на которой установлены шесть баков. Естественно, наполняются они очень быстро, и жители домов двух ближайших к помойке домов страдают больше всех.

- Очень много несут из 14-подъездного дома №24 по ул.Подшипниковой, хотя у них рядом с домом тоже есть место для контейнеров! Сколько можно терпеть это безобразие! – возмущена председатель ТОС №7 Лариса Антипенкова.

Жители потребовали решить проблему, но представители районной администрации ничего сделать не могут. Заявление в управляющую компанию должны написать жильцы того дома, где предполагается поставить контейнеры. А те этого делать не собираются.

- Заставить мы здесь никого не можем – будем разговаривать с людьми, - пообещал разобраться глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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