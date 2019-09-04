Должникам за коммуналку в Самарской области принесут красные квитанции

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-04T17:46:28+03:00

Несмотря на все старания, долги населения за отопление и горячую воду растут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Население региона задолжало около 1,3 млрд рублей за отопление и горячую воду. Львиная доля долгов – за Самарой. Об этом рассказали в самарском филиале «ЭнергосбыТПлюс».

Чтобы обратить внимание на то, что по счетам надо платить, коммунальщики разошлют 50 тыс. квитанций с красной полосой, которая обозначает наличие долга перед ресурсоснабжающей организацией. Такие квитки получат жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Коммунальщики напоминают, что в случае дальнейшего игнорирования оплаты, должник может лишиться своего имущества или получить запрет на выезд за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU