В Октябрьском районе за следующие пять лет могут построить две школы

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-04T18:50:18+03:00

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На территории Октябрьского района Самары будут построены две совершенно новые школы. Об этом сообщил глава района Александр Кузнецов.

На эти работы потребуется пять лет. Первая площадка под школу – бывшая военная часть на Николая Панова. Вторая – на 5-ой просеке. Интересно, что вторую школу изначально собиралась построить к концу 20-х годов.

На строительство школы на 5-ой просеке министерство образования Самарской области выделит 1,56 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU