В Октябрьском районе за следующие пять лет могут построить две школы
Работы по планировке сейчас активно ведутся
Самарской детворе будет где учитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На территории Октябрьского района Самары будут построены две совершенно новые школы. Об этом сообщил глава района Александр Кузнецов.
На эти работы потребуется пять лет. Первая площадка под школу – бывшая военная часть на Николая Панова. Вторая – на 5-ой просеке. Интересно, что вторую школу изначально собиралась построить к концу 20-х годов.
На строительство школы на 5-ой просеке министерство образования Самарской области выделит 1,56 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU