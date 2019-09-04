2019-09-04T18:50:18+03:00
Общество

В Октябрьском районе за следующие пять лет могут построить две школы

Работы по планировке сейчас активно ведутся
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Самарской детворе будет где учитьсяСамарской детворе будет где учитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На территории Октябрьского района Самары будут построены две совершенно новые школы. Об этом сообщил глава района Александр Кузнецов.

На эти работы потребуется пять лет. Первая площадка под школу – бывшая военная часть на Николая Панова. Вторая – на 5-ой просеке. Интересно, что вторую школу изначально собиралась построить к концу 20-х годов.

На строительство школы на 5-ой просеке министерство образования Самарской области выделит 1,56 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Должникам за коммуналку в Самарской области принесут красные квитанции
«Вы воняете под нашими окнами!»: в Октябрьском районе Самары из-за мусорок разразилась соседская война
Надела пакет на голову, взяла две сумки и ушла: подробности пропажи самарчанки и ее 6-летней дочери
В Похвистнево женщина на KIA сбила 5-летнего мальчика
В Самаре у склона площади Славы устроят четырехчасовой «фейерверк» джазовой музыки
В Самаре рассмотрят возможность выделения полос для общественного транспорта на проспекте Кирова
Имя пилота, посадившего пассажирский самолет в кукурузном поле, появится на доске почета в Сызрани
WorldSkills с МегаФоном: борьба за таланты и 11 терабайт на самом быстром
В сентябре жителям Самарской области придется рассказать, на что они тратят свое время
В Чапаевске отправили в колонию членов наркоОПГ, у которых нашли 340 г героина
Пострадали от рук вандалов: в Самаре с набережной уберут матрешек стран-участниц ЧМ
Стали известны предварительные сроки ремонта Московского шоссе в Самаре
Житель Самары принял бутылку с гвоздями за взрывчатку и вызвал экстренные службы
Смыло даже бобровые плотины: самарцы жалуются на подъем воды в Волге
В Самаре до конца октября обновят памятник Петру и Февронии у Ладьи