2019-09-04T21:05:38+03:00
Дом. Семья

Под Сызранью обнаружен исполинский кузнечик

Дыбка степная занесена в Красную книгу
Кирилл КАРИМОВ
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На огороде в селе Забровка, что находится в Сызрнаском районе местный житель обнаружил гигантского кузнечика. Об этом сообщает «КТВ-Луч».

Кузнечика на себе обнаружил мужчина, когда обрабатывал землю. Сначала, он решил, что это богомол. Но поиски в интернете дали другой ответ – на огород забрел самый крупный кузнечик в России - дыбка степная.

Дыбка занесена в Красную книгу. Кстати, по утверждению огородника, насекомое было около 10 см в длину, хотя максимальная длина тела такого кузнечика – 8 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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