Под Сызранью обнаружен исполинский кузнечик
Дыбка степная занесена в Красную книгу
ktv-ray.ru
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На огороде в селе Забровка, что находится в Сызрнаском районе местный житель обнаружил гигантского кузнечика. Об этом сообщает «КТВ-Луч».
Кузнечика на себе обнаружил мужчина, когда обрабатывал землю. Сначала, он решил, что это богомол. Но поиски в интернете дали другой ответ – на огород забрел самый крупный кузнечик в России - дыбка степная.
Дыбка занесена в Красную книгу. Кстати, по утверждению огородника, насекомое было около 10 см в длину, хотя максимальная длина тела такого кузнечика – 8 см.
ИСТОЧНИК KP.RU