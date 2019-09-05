2019-09-05T08:21:38+03:00
Происшествия

В Самаре на Гагарина нашли подпольный клуб с более 20 игровыми автоматами

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту
Анастасия ФИЛАТОВА
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Незаконный игровой клуб работал в нежилом помещении на ГагаринаНезаконный игровой клуб работал в нежилом помещении на Гагарина
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В Самаре нашли очередной незаконный игорный клуб. Он работал в нежилом помещении на улице Гагарина, 119 в Советском районе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В ходе рейда, проведенного совместно с сотрудниками полиции 3 сентября, из помещения было изъято более 20 игровых автоматов, - рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Также решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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