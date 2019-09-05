В Самаре на Гагарина нашли подпольный клуб с более 20 игровыми автоматами
Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту
Незаконный игровой клуб работал в нежилом помещении на Гагарина
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В Самаре нашли очередной незаконный игорный клуб. Он работал в нежилом помещении на улице Гагарина, 119 в Советском районе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
- В ходе рейда, проведенного совместно с сотрудниками полиции 3 сентября, из помещения было изъято более 20 игровых автоматов, - рассказали в надзорном ведомстве.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Также решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU