Скосили и сожгли: в Самарской области полицейские уничтожили поле дикой конопли

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-05T08:40:16+03:00

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В Самарской области полицейские, проводя операцию «Мак-2019», наткнулись на целое поле с дикорастущей коноплей. Поскольку эти растения являются наркосодержащими, то стражам порядка пришлось расправиться с ними.

- Поле дикорастущей конопли площадью около 1 тысячи кв.м было найдено возле села Калиновка в Сергиевском районе. Все наркосодержащие растения были скошены, а затем сожжены. Вес уничтоженной конопли составил более 800 кг, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские напоминают, что обо всех фактах распространения, употребления или хранения наркотиков можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU