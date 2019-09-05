В Самаре стихийный рынок на Челюскинцев хотят заменить ярмаркой
В Самаре на месте стихийного рынка на улице Челюскинцев может появиться ярмарка. Об этом в ходе прямого эфира с жителями сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.
По словам чиновника, сотрудники отдела потребрынка района постоянно проверяют эту территорию и выписывают штрафы за незаконную торговлю, однако никакого эффекта от этого нет.
- Штрафы не оказывают должного влияния на лоточников, поэтому мы решили изымать продукцию. Нам это позволяет законодательство, - рассказал Александр Кузнецов.
Сейчас администрация района ведет переговоры с департаментом имущества о передачи им этой территории. Это позволит создать на улице Челюскинцев ярмарку или официальные торговые ряды.
ИСТОЧНИК KP.RU