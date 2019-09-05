2019-09-05T09:37:31+03:00
Общество

В Самаре стихийный рынок на Челюскинцев хотят заменить ярмаркой

Таким образом чиновники планируют истребить незаконную торговлю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Борьба с лоточниками с помощью штрафов не приносит должного эффектаБорьба с лоточниками с помощью штрафов не приносит должного эффектаФото: Google. Карты.
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В Самаре на месте стихийного рынка на улице Челюскинцев может появиться ярмарка. Об этом в ходе прямого эфира с жителями сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

По словам чиновника, сотрудники отдела потребрынка района постоянно проверяют эту территорию и выписывают штрафы за незаконную торговлю, однако никакого эффекта от этого нет.

- Штрафы не оказывают должного влияния на лоточников, поэтому мы решили изымать продукцию. Нам это позволяет законодательство, - рассказал Александр Кузнецов.

Сейчас администрация района ведет переговоры с департаментом имущества о передачи им этой территории. Это позволит создать на улице Челюскинцев ярмарку или официальные торговые ряды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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