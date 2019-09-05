В Самаре на проспекте Кирова грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-05T09:56:40+03:00

На месте ДТП работали сотрудники полиции, МЧС и медики скорой помощи

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Утром в четверг, 5 сентября, в Самаре произошло серьезное ДТП. На проспекте Кирова столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль Nissan Micra. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Грузовик после столкновения перевернулась на бок, а малявка красная стоит. Как так произошло — непонятно, - поделились свидетели происшествия.

Информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

У легковушки оказалась разбита передняя частьФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU