2019-09-05T10:16:02+03:00
Общество

В Тольятти возобновили работы по строительству проблемной долевки на Коммунистической

Дольщики смогут получить свои квартиры к 2020 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Достройки дома ждут 30 дольщиковДостройки дома ждут 30 дольщиковФото: Google. Карты.
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В Тольятти возобновили строительство проблемного дома на улице Коммунистической, 18а. Работы стартовали после заключения договора между ЖСК «Берег 18А» и ООО «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Согласно контракту, компания «Патриот» будет техническим заказчиком, который должен завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию. Работы будут финансироваться за счет рентабельности свободных площадей и предоставления компенсационных мер застройщику, - отмечают в региональном правительстве.

Планируется, что 30 дольщиков дома на Коммунистической смогут получить свои квартиры к 2020 году. Всего же в этом году власти намерены удовлетворить права 784 дольщиков 8 проблемных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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