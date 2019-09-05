В Тольятти возобновили работы по строительству проблемной долевки на Коммунистической
В Тольятти возобновили строительство проблемного дома на улице Коммунистической, 18а. Работы стартовали после заключения договора между ЖСК «Берег 18А» и ООО «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
- Согласно контракту, компания «Патриот» будет техническим заказчиком, который должен завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию. Работы будут финансироваться за счет рентабельности свободных площадей и предоставления компенсационных мер застройщику, - отмечают в региональном правительстве.
Планируется, что 30 дольщиков дома на Коммунистической смогут получить свои квартиры к 2020 году. Всего же в этом году власти намерены удовлетворить права 784 дольщиков 8 проблемных домов.
ИСТОЧНИК KP.RU