В Самаре ради велосипедистов перекроют три дороги

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-05T10:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Возле стадиона «Самара Арена» 6 и 7 сентября будут проходить соревнования по велосипедному спорту. Из-за этого автомобилистам придется искать пути объезда — дороги будут временно перекрыты.

- С 8:00 до 16:00 6 и 7 сентября будет ограничено движение транспорта по улицам Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на Малый Сорокин хутор; по Проезду № 2 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке в 500 м, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также в эти дни и на этих же участках улиц с 00:00 до 16:00 запретят остановку и стоянку транспорта. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU