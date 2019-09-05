В Самаре за особые заслуги перед городом будут награждать нагрудным знаком

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-05T10:51:12+03:00

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В Самаре решили создать отдельную награду за особые заслуги перед городом. С предложением учредить памятный нагрудный знак выступили представители городского совета ветеранов.

- Памятным знаком будут поощрять жителей Самары, которые проявили героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны и при восстановлении народного хозяйства, а также тех, кто внес значительный вклад в развитие промышленного потенциала города, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

На этой неделе в мэрии прошло заседание, на котором было принято решение создать специальную рабочую группу. Она определит название нагрудного знака, его внешний вид, а также тех людей, которых будут им награждать. Предполагается, что за основу изображения награды возьмут почетный знак «Город трудовой и боевой славы», который был присвоен Самаре в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU