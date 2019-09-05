2019-09-05T11:05:14+03:00
Общество

На участке трассы М-5 в Тольятти изменили движение транспорта

Перенаправлен поток автомобилей в сторону Москвы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение изменили в районе строительства транспортной развязкиДвижение изменили в районе строительства транспортной развязкиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Тольятти на 974 км трассы М-5, где сейчас идет строительство транспортной развязки, изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

- Движение автомобилей в сторону Москвы направлено на съезд с кольца 5-ВСО, расположенный справа от подпорной стенки, - рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники подрядной организации занимаются регулировкой движения на этом участке трассы. Они перераспределяют потоки транспорта по новому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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