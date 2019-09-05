На участке трассы М-5 в Тольятти изменили движение транспорта
Перенаправлен поток автомобилей в сторону Москвы
Движение изменили в районе строительства транспортной развязкиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Тольятти на 974 км трассы М-5, где сейчас идет строительство транспортной развязки, изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
- Движение автомобилей в сторону Москвы направлено на съезд с кольца 5-ВСО, расположенный справа от подпорной стенки, - рассказали в ведомстве.
Сейчас сотрудники подрядной организации занимаются регулировкой движения на этом участке трассы. Они перераспределяют потоки транспорта по новому направлению.
ИСТОЧНИК KP.RU