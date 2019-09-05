В Самаре из-за уменьшения светового дня изменят график работы дачных автобусов
По утром дачников будут увозить из города на час позже
Новое расписание дачных автобусов будет действовать до конца октябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В эту субботу, 7 сентября, дачные автобусы Самары поедут по новому расписанию. Его решили изменить из-за уменьшения светового дня.
- Для удобства пассажиров первые автобусы из города будут отправляться на час позже, а последние рейсы от дачных массивов, соответственно, на час раньше, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Отмечается, что такое расписание будет действовать до конца сезона дачных перевозок, который в этом году продлится до 27 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU