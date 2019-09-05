До конца месяца в Самаре создадут фонд, который займется проблемными долевками
В Самарской области будет создан специальный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Об этом рассказал министр строительства Евгений Чудаев.
«Мы взяли обязательства перед ДОМ.РФ создать такой фонд до 1 ноября, но рассчитываем закончить оформление всех документов уже до 1 октября», - сообщил он.
В первую очередь новый фонд займется поиском новых инвесторов для проблемных долевок и подбором компенсаций для них – то есть выполнять работу, которой до этого занималось министерство. Правда, никакого бюджетного финансирования на новую структуру пока не предусмотрено.
Меняется и механизм формирования реестра обманутых дольщиков. Теперь список будет составляться автоматически в единой информационной системе жилищного строительства – сразу, как только дому будет присваиваться статус проблемного.
«По региону пока не вся база соответствует действительности, мы сейчас занимаемся выверкой реестра, до конца сентября закончим эту работу», - пообещал Евгений Чудаев.
ИСТОЧНИК KP.RU