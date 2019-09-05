2019-09-05T11:27:00+03:00
Общество

До конца месяца в Самаре создадут фонд, который займется проблемными долевками

А реестр обманутых дольщиков «переедет» в единую информсистему
Ольга НОВИКОВА
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В первую очередь новый фонд займется поиском новых инвесторов для проблемных долевок и подбором компенсаций для них.В первую очередь новый фонд займется поиском новых инвесторов для проблемных долевок и подбором компенсаций для них.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области будет создан специальный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Об этом рассказал министр строительства Евгений Чудаев.

«Мы взяли обязательства перед ДОМ.РФ создать такой фонд до 1 ноября, но рассчитываем закончить оформление всех документов уже до 1 октября», - сообщил он.

В первую очередь новый фонд займется поиском новых инвесторов для проблемных долевок и подбором компенсаций для них – то есть выполнять работу, которой до этого занималось министерство. Правда, никакого бюджетного финансирования на новую структуру пока не предусмотрено.

Меняется и механизм формирования реестра обманутых дольщиков. Теперь список будет составляться автоматически в единой информационной системе жилищного строительства – сразу, как только дому будет присваиваться статус проблемного.

«По региону пока не вся база соответствует действительности, мы сейчас занимаемся выверкой реестра, до конца сентября закончим эту работу», - пообещал Евгений Чудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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