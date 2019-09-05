В Тольятти 11-летний мальчик угодил под колеса «Калины» и попал в больницу

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-05T11:31:23+03:00

Мальчик переходил проезжую часть, когда его сбила легковушка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП произошло в жилой зоне на улице 70 лет Октября

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В среду, 4 сентября, около 14:15 на улице 70 лет Октября в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там в жилой зоне под колеса автомобиля «Лада Калина» попал 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 25-летний водитель отечественного автомобиля двигался со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Офицерской. Он наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель легковушки был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU