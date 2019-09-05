Самарцы чаще всего читают о любви, интригах и нон-фикшн

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-05T11:35:52+03:00

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За первые шесть месяцев 2019 года количество читателей в электронной «МТС Библиотеке» выросло на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот срок каждый самарский пользователь сервиса прочел в среднем 27 книг, причем чаще всего выбирая детективы, любовное фэнтези и литературу по саморазвитию. Самой читаемой книгой в 2019 году стал бестселлер по саморазвитию и личностному росту «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза. Самыми же востребованными у самарцев авторами художественной литературы оказались Борис Акунин и Стивен Кинг.

Согласно данным МТС, больше всего электронных книг самарцы прочли за первые три месяца года, а вот в период отпусков, вопреки стереотипам, предпочитали чтению музыку, видеоролики и социальные сети. Рекорд среди пользователей «МТС Библиотеки» из Самарской области поставил житель Новокуйбышевска, прочитавший за полгода 151 книгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU