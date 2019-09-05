2019-09-05T11:35:52+03:00
Умные вещи

Самарцы чаще всего читают о любви, интригах и нон-фикшн

МТС проанализировала статистику использования сервиса «МТС Библиотека» и выявила, много ли читают жители региона и каким авторам отдают предпочтение
Борис БРИТВА
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

За первые шесть месяцев 2019 года количество читателей в электронной «МТС Библиотеке» выросло на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот срок каждый самарский пользователь сервиса прочел в среднем 27 книг, причем чаще всего выбирая детективы, любовное фэнтези и литературу по саморазвитию. Самой читаемой книгой в 2019 году стал бестселлер по саморазвитию и личностному росту «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза. Самыми же востребованными у самарцев авторами художественной литературы оказались Борис Акунин и Стивен Кинг.

Согласно данным МТС, больше всего электронных книг самарцы прочли за первые три месяца года, а вот в период отпусков, вопреки стереотипам, предпочитали чтению музыку, видеоролики и социальные сети. Рекорд среди пользователей «МТС Библиотеки» из Самарской области поставил житель Новокуйбышевска, прочитавший за полгода 151 книгу.

Новости партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Миодраг Божович – о Кубке России: «Это хороший турнир, через который команды могут попасть в еврокубки, не нужно его недооценивать»
Пьяный самарец вместе с папой и возлюбленной поехал «к девочкам» и устроил ДТП
Самарец слил со служебного транспорта 95 литров бензина, чтобы заправить свое авто
День города в Самаре будут отмечать три дня
В Тольятти 11-летний мальчик угодил под колеса «Калины» и попал в больницу
До конца месяца в Самаре создадут фонд, который займется проблемными долевками
В Самаре из-за уменьшения светового дня изменят график работы дачных автобусов
На участке трассы М-5 в Тольятти изменили движение транспорта
В Самаре за особые заслуги перед городом будут награждать нагрудным знаком
Строительство электрической подстанции, которая будет питать Шестой кассационный суд в Самаре, вышло на финишную прямую
В Самаре ради велосипедистов перекроют три дороги
В Тольятти возобновили работы по строительству проблемной долевки на Коммунистической
В Самаре на проспекте Кирова грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой
В Самаре стихийный рынок на Челюскинцев хотят заменить ярмаркой
Житель Самарской области вернул любовь бывшей жены, украв у нее паспорт накануне свадьбы с другим
Скосили и сожгли: в Самарской области полицейские уничтожили поле дикой конопли