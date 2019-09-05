День города в Самаре будут отмечать три дня
День города в Самаре традиционно отмечают во вторые выходные сентября. В этом году праздник растянется на три дня – в пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 сентября. Горожан ждет насыщенная программа в честь 433-летия города.
- Праздничные программы во вторые выходные сентября будут организованы и во всех районах города. Они пройдут на традиционных площадках: около домов культуры, в скверах и парках. Также в рамках празднования Дня города во всех районах Самары пройдут торжественные открытия знаковых общественных пространств и дворовых территорий после комплексного благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - рассказали в правительстве Самарской области.
Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города – на набережной и на площади Куйбышева. Горожан будут ждать фестиваль студентов Самарской области, концерт классической музыки под открытым небом, КВН-марафон. Кульминацией праздника станут выступления группы «Синяя птица», Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа «Рондо». Завершит праздничный вечер концерт Димы Билана и фейерверк.
Полную программу Дня города смотрите на сайте kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU