День города в Самаре будут отмечать три дня

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-05T11:40:36+03:00

Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города – на набережной и на площади Куйбышева. Фото: Николай ХИЖНЯК

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День города в Самаре традиционно отмечают во вторые выходные сентября. В этом году праздник растянется на три дня – в пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 сентября. Горожан ждет насыщенная программа в честь 433-летия города.

- Праздничные программы во вторые выходные сентября будут организованы и во всех районах города. Они пройдут на традиционных площадках: около домов культуры, в скверах и парках. Также в рамках празднования Дня города во всех районах Самары пройдут торжественные открытия знаковых общественных пространств и дворовых территорий после комплексного благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - рассказали в правительстве Самарской области.

Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города – на набережной и на площади Куйбышева. Горожан будут ждать фестиваль студентов Самарской области, концерт классической музыки под открытым небом, КВН-марафон. Кульминацией праздника станут выступления группы «Синяя птица», Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа «Рондо». Завершит праздничный вечер концерт Димы Билана и фейерверк.

Полную программу Дня города смотрите на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU