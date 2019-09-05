2019-09-05T11:40:36+03:00
Общество

День города в Самаре будут отмечать три дня

Отмечать будут 6,7 и 8 сентября
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города – на набережной и на площади Куйбышева.Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города – на набережной и на площади Куйбышева.Фото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

День города в Самаре традиционно отмечают во вторые выходные сентября. В этом году праздник растянется на три дня – в пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 сентября. Горожан ждет насыщенная программа в честь 433-летия города.

- Праздничные программы во вторые выходные сентября будут организованы и во всех районах города. Они пройдут на традиционных площадках: около домов культуры, в скверах и парках. Также в рамках празднования Дня города во всех районах Самары пройдут торжественные открытия знаковых общественных пространств и дворовых территорий после комплексного благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - рассказали в правительстве Самарской области.

Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города – на набережной и на площади Куйбышева. Горожан будут ждать фестиваль студентов Самарской области, концерт классической музыки под открытым небом, КВН-марафон. Кульминацией праздника станут выступления группы «Синяя птица», Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа «Рондо». Завершит праздничный вечер концерт Димы Билана и фейерверк.

Полную программу Дня города смотрите на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города с «Комсомольской правдой» в Самаре 2019: конкурсы, концерты, угощения

Приглашаем горожан отметить День города с «Комсомольской правдой» в Самаре в 2019 году. В программе праздника - активности для всей семьи! (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Миодраг Божович – о Кубке России: «Это хороший турнир, через который команды могут попасть в еврокубки, не нужно его недооценивать»
Пьяный самарец вместе с папой и возлюбленной поехал «к девочкам» и устроил ДТП
Самарец слил со служебного транспорта 95 литров бензина, чтобы заправить свое авто
Самарцы чаще всего читают о любви, интригах и нон-фикшн
В Тольятти 11-летний мальчик угодил под колеса «Калины» и попал в больницу
До конца месяца в Самаре создадут фонд, который займется проблемными долевками
В Самаре из-за уменьшения светового дня изменят график работы дачных автобусов
На участке трассы М-5 в Тольятти изменили движение транспорта
В Самаре за особые заслуги перед городом будут награждать нагрудным знаком
Строительство электрической подстанции, которая будет питать Шестой кассационный суд в Самаре, вышло на финишную прямую
В Самаре ради велосипедистов перекроют три дороги
В Тольятти возобновили работы по строительству проблемной долевки на Коммунистической
В Самаре на проспекте Кирова грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой
В Самаре стихийный рынок на Челюскинцев хотят заменить ярмаркой
Житель Самарской области вернул любовь бывшей жены, украв у нее паспорт накануне свадьбы с другим
Скосили и сожгли: в Самарской области полицейские уничтожили поле дикой конопли