2019-09-05T11:51:18+03:00
Происшествия

Самарец слил со служебного транспорта 95 литров бензина, чтобы заправить свое авто

Коварство мужчины не осталось незамеченным — его поймали полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
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На мужчину могут завести уголовное делоНа мужчину могут завести уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области полицейские задержали 57-летнего местного жителя. Мужчина попался на воровстве бензина транспортного предприятия.

- По предварительным данным, мужчина похитил со служебного автотранспорта организации 95 литров бензина. Им он планировал заправить собственный автомобиль, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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