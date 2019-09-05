Самарец слил со служебного транспорта 95 литров бензина, чтобы заправить свое авто
Коварство мужчины не осталось незамеченным — его поймали полицейские
На мужчину могут завести уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области полицейские задержали 57-летнего местного жителя. Мужчина попался на воровстве бензина транспортного предприятия.
- По предварительным данным, мужчина похитил со служебного автотранспорта организации 95 литров бензина. Им он планировал заправить собственный автомобиль, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU