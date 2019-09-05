Пьяный самарец вместе с папой и возлюбленной поехал «к девочкам» и устроил ДТП
В Самаре задержали еще одного автомобилиста, который решил пьяным поездить по городу. Правда, перед этим водитель «Гранты» успел устроить массовое ДТП. Как сообщают активисты «Ночного патруля» все произошло в среду, 4 сентября, во дворе дома в районе Губернского рынка.
- Пьяный водитель совершил ДТП с несколькими автомобилями и скрылся. Нарушитель был задержан недалеко от места происшествия — во дворе соседнего дома, - рассказали активисты.
Сам «герой» утверждает, что за рулем машины находился его отец, а он якобы ехал на соседнем сиденье. Также в салоне находилась девушка мужчины. По его словам, вот такой веселой компанией они направлялись «к девочкам».
- Мы к девушкам поехали. Папа за рулем был, а я рядом сидел. На стадион «Динамо» ехали, к девочкам, - поделился мужчина.
Как отмечают представители «Ночного патруля», несмотря на явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Веселый водитель после устроенного им ДТП в самарском дворе.Видео: Ночной патруль
ИСТОЧНИК KP.RU