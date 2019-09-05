Миодраг Божович – о Кубке России: «Это хороший турнир, через который команды могут попасть в еврокубки, не нужно его недооценивать»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-05T12:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал предстоящую игру с «Торпедо» в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу. По мнению наставника волжан, недооценки соперника нет.

- Кубок – хороший турнир, через который команды могут попадать в еврокубки, поэтому не нужно его недооценивать, - приводит слова Божовича пресс-служба «КС». – «Торпедо» – качественная команда, которая идет на первом месте в ФНЛ. Сергей Игнашевич начал там свою тренерскую карьеру. Лучше всего в этой команде мне знакомы Рязанцев и Лебеденко. Думаю, что «Крылья» будут для них хорошим вызовом, но и для нас этот матч не менее важен, потому что любая победа психологически поднимает настроение в команде.

Матч пройдет в Москве 25 или 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU