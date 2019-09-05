2019-09-05T13:50:14+03:00
Общество

Забирают технику и документы: в мэрии Самары подтвердили обыски в администрации Октябрьского района

Поводом для визита стало ранее возбужденное уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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С чем связана проверка правоохранителей в районной администрации, пока не ясноС чем связана проверка правоохранителей в районной администрации, пока не ясноФото: Яндекс.Карты
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В четверг, 5 сентября, в администрацию Октябрьского района Самары, которая находится на улице Ново-Садовой, нагрянули правоохранители. Поводом для их визита послужило недавно возбужденное уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области. Насколько известно, силовики изымают из районной администрации документы и электронные носители.

- Сейчас в администрации Октябрьского района правоохранители проводят проверку. Администрация района оказывает содействие в предоставлении всех необходимых сведений и документов, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

По какой именно статье возбуждено уголовное дело и в отношении кого, пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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