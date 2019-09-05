Депутат госдумы Хинштейн - о высотке в историческом центре Самары: «Сильно сомневаюсь, что стройка будет»

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-05T14:32:17+03:00

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Депутат госдумы Александр Хинштейн прокомментировал новость о том, что компания «Трансгруз» готовит проект межевания квартала в историческом центре Самары. Новостройку хотят поставить в границах улиц Галактионовской, Ярмарочной, Самарской и Ульяновской.

- Я сильно сомневаюсь, что там какая-то стройка будет. По крайней мере, я не скрываю своей позиции, я ее повторяю - я буду всячески этому препятствовать. Хочу заметить, что эту позицию поддержало всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Когда приезжал сюда руководитель ВООПиК Артем Демидов, мы проехали по всем площадкам, он, безусловно, пришел в шок от того, что он увидел. Официальную бумагу в адрес губернатора ВООПик направило в поддержку введения моратория, с предложением отказаться от застройки сейчас до определения границ исторического поселения и его статуса, - сказал Хинштейн в эфире радио «Комсомольская правда – Самара».

Напомним, ранее компания представляла на общественные слушания проект межевания 109 квартала в районе улиц Ульяновской, Садовой, Вилоновской и Самарской, где находится объект культурного наследия «усадьба Зеленко». Там же «Трансгруз» уже возвел 33-этажное здание, которое стало объектом критики со стороны градозащитников и архитекторов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн о застройке исторического центра, проблемах дольщиков, перспективах филиала Третьяковской галереи в Самаре и строительстве планетария 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU