В Самарской области мужчина поругался с сожительницей и остался без 1,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-05T13:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Самарской области раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома в поселке Культура. Речь идет о похищении 1 615 000 рублей и 9 тысяч долларов, которые находились в шкафу 60-летнего местного жителя.

- Мужчина собирал деньги на ремонт дома. Он рассказал, что пропажу обнаружил после конфликта с 40-летней женщиной, с которой проживал последние 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Через некоторое время предполагаемую похитительницу — ранее не судимую жительницу Кинельского района — задержали. Ее нашли на арендованной квартире в Самаре. Она созналась в краже и рассказала, что часть денег успела потратить на личные нужды. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Что касается денег, а их после похищения осталось 1,075 млн рублей и 9 тысяч долларов, то их вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU