2019-09-05T13:16:44+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина поругался с сожительницей и остался без 1,6 млн рублей

Женщина стащила деньги и укатила тратить их в Самару
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Злоумышленница успела потратить около полумиллиона рублейЗлоумышленница успела потратить около полумиллиона рублейФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские Самарской области раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома в поселке Культура. Речь идет о похищении 1 615 000 рублей и 9 тысяч долларов, которые находились в шкафу 60-летнего местного жителя.

- Мужчина собирал деньги на ремонт дома. Он рассказал, что пропажу обнаружил после конфликта с 40-летней женщиной, с которой проживал последние 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Через некоторое время предполагаемую похитительницу — ранее не судимую жительницу Кинельского района — задержали. Ее нашли на арендованной квартире в Самаре. Она созналась в краже и рассказала, что часть денег успела потратить на личные нужды. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Что касается денег, а их после похищения осталось 1,075 млн рублей и 9 тысяч долларов, то их вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области в 2020 году изменят прожиточный минимум для пенсионеров
В Самаре в районе 19 км Московского шоссе все-таки сделают дублер
Рекламы на улицах станет меньше на 25%: в Самаре стартует аукцион на аренду билбордов
Конец ремонта близок: в Самаре на улице Стара-Загора начали укладывать асфальт
В Тольятти глава организации-должника попался на передаче взятки приставу через посредницу
Выставка-пристройка бездомных кошек и модных показ одежды из вторсырья: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль добрых дел
АВТОВАЗ назвал цены на новинку - LADA Granta Drive Active
В Самаре может появиться памятник отцу и сыну Аксаковым
В Самарскую область завезли бесплатные вакцины от гриппа
В Самаре состоялся самый массовый сеанс производственной гимнастики
Хинштейн: «Историческое поселение Самары до Полевой? Это перебор»
В Самарской области три ночи подряд будут заморозки
«И за что такое берут бабло?»: В Самарской области сняли клип-пародию на тему «мусорной реформы»
Безлимитный интернет Билайн в Великобритании, Монако и Франции за 199 рублей
Какие дороги перекроют и как будет ходить транспорт в Самаре в День города 2019
Форвард БК «Самара» поедет на Кубок Европы U18 по баскетболу 3x3