Форвард БК «Самара» поедет на Кубок Европы U18 по баскетболу 3x3

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-05T13:38:34+03:00

Сборная России имеет лучший рейтинг среди всех участников турнира и сыграет с командами Литвы и Венгрии. Фото: предоставлено БК "Самара".

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Форвард баскетбольного клуба «Самара» в составе сборной России отправится в Тбилиси на Кубок Европы U18 по стритболу. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба.

- По итогам тренировочного сбора, проходившего в Санкт-Петербурге, в состав мужской сборной России для участия в турнире включен форвард БК «Самара» Данила Чикарев. Также на тренировочный сбор был приглашен форвард БК «Самара» Дмитрий Сытник, но в заявку на Кубок Европы он не попал, - рассказали в клубе.

Сборная России имеет лучший рейтинг среди всех участников турнира и сыграет в группе с командами Литвы и Венгрии. Всего за золотые медали поборются 12 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU