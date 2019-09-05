2019-09-05T14:41:58+03:00
Общество

Какие дороги перекроют и как будет ходить транспорт в Самаре в День города 2019

Движение ограничат на три дня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги в Самаре будут перекрывать с 6 по 8 сентябряДороги в Самаре будут перекрывать с 6 по 8 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На этой неделе в Самаре будет отмечаться День города. Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 6 сентября, и продлятся до воскресенья, 8 сентября. Из-за этого в эти дни в городе будет перекрываться движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Так, с 18:00 6 сентября до 8 сентября будет закрыт проезд по улице Куйбышева от Венцека до Красноармейской, по улице Ленинградской от Степана Разина до Куйбышева, по улице Некрасовской от Степана Разина до Фрунзе, по улице Льва Толстого от Степана Разина до Фрунзе. Также на этих участках улиц с 8:00 6 сентября до 6:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

С 8:00 7 сентября до 24:00 8 сентября нельзя будет проехать по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской и по улице Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской. С 20:00 6 сентября до 24:00 8 сентября на этих улицах нельзя будет парковаться. С 15:00 8 сентября до 24:00 8 сентября будет закрыто движение по улице Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской, по улице Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской. С 8:00 8 сентября до 24:00 8 сентября на этих улицах будет запрещено останавливаться и парковаться.

Кроме того, с 18:00 6 сентября до 6:00 8 сентября, с 8:00 7 сентября до 24:00 8 сентября, с 15:00 8 сентября до 24:00 8 сентября изменится движение автобусов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297, 34, 207, 226. А с 15:00 8 сентября до 24:00 8 сентября по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе не будут ходить трамваи №№ 3, 16, 20. В эти дни они будут курсировать по улицам Венцека и Галактионовской. Что касается троллейбусов № 6 и 16, то они не будут ходить с 18:00 6 сентября до 6:00 8 сентября.

Схема перекрытия движения транспорта

Схема перекрытия движения транспорта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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