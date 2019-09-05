2019-09-05T13:54:24+03:00
Умные вещи

Безлимитный интернет Билайн в Великобритании, Монако и Франции за 199 рублей

На сентябрь приходится начало сезона деловых краткосрочных поездок
Борис БРИТВА
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Билайн продолжает снижать стоимость безлимитного мобильного интернета за границей. С 3 по 30 сентября 2019 г. популярная среди путешественников опция «Безлимитный интернет в роуминге» при нахождении на территории Великобритании, Франции или Монако доступна за 199 рублей в сутки вместо 350 рублей.

По данным Билайн.Аналитика, на сентябрь приходится начало сезона деловых краткосрочных поездок. Однако основной туристический поток отдыхающих в этот период традиционно остаётся стабильным, благодаря более комфортной погоде, и отсутствию многокилометровых очередей, типичных для летнего периода в популярных странах.

Знаменитое яхт-шоу в Монте-Карло, Лондонская неделя моды, Дни культурного наследия во Франции или Open House London, когда можно увидеть интерьеры старинных зданий или дворцов, закрытых для посетителей в обычное время. Все это и не только в календаре культурных и светских событий Монако, Великобритании и Франции на сентябрь, рекомендованных к посещению, независимо от цели поездки. С помощью безлимитного мобильного интернета Билайн можно составить маршрут, узнать подробнее о достопримечательностях, заказать столик в ресторане и поделиться с родными и близкими впечатлениями от поездки в режиме реального времени.

Подключить услугу «Безлимитный интернет в роуминге» можно с помощью специальной команды *110*20171# сразу же после прибытия в Великобританию, Францию или Монако. Согласно параметрам услуги, первые 100 МБ интернет-трафика в сутки предоставляются на максимальной скорости, далее автоматически действует 1 ГБ дополнительного интернет-трафика на высокой скорости всего за 99 рублей. После его исчерпания скорость снижается до 128 Кбит/сек., которой достаточно для общения в мессенджерах, социальных сетях и использования поисковиков.

Плата за услугу 199 рублей в сутки списывается только в случае фактического начала использования мобильного интернета. Акция доступна для клиентов предоплатных тарифов.

Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Подробнее об акции на samara.beeline.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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