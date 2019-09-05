2019-09-05T14:21:18+03:00
Общество

«И за что такое берут бабло?»: В Самарской области сняли клип-пародию на тему «мусорной реформы»

Главный герой клипа – одинокий мусорный пакет, за который не пришла платежка
Евгения ВАСИНА
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В Самарской области сняли дерзкий клип-пародию на тему мусорной реформы. Главный герой видео – одинокий мусорный пакет, за который не пришла платежка и тот самостоятельно пытается попасть на полигон. Клип так и называется – «Помойная реформа». Как утверждают авторы, цель клипа - привлечь внимание молодёжи к проблеме несправедливости «мусорной реформы».

- Почему мы должны платить мусорным олигархам такие безумные деньги? 6,4 миллиарда за вывоз на помойки мусора по Самарской области в 2019-м году! Ведь собственный бюджет всей губернии - 160 миллиардов! Сколько можно грабить народ? Капремонты, платоны, акцизы на бензин, пошлины, рост цен...- негодует автор видео Алексей Краснов.

В видео явно угадываются пейзажи Тольятти, и обсуждается бедность людей.

ПОМОЙНАЯ РЕФОРМА пародия от Алексея КРАСНОВА.Помойная реформа идёт по всей стране: шокирует, потрошит карманы граждан... Тольяттинские депутаты-коммунисты, уже полгода опротестовывающие мусорные тарифы и нормативы в суде, сняли пародийный музыкальный клип на эту тему. Цель клипа - привлечь к мусорным несправедливостям внимание молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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