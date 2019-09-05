2019-09-05T14:12:55+03:00
Общество

В Самарской области три ночи подряд будут заморозки

В регионе объявлено штормовое предупреждение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Без теплой одежды ближайшие три ночи лучше из дома не выходитьБез теплой одежды ближайшие три ночи лучше из дома не выходитьФото: Архив "КП"
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В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики вновь прогнозируют в регионе ночные заморозки.

- С 6 по 8 сентября в ночные часы местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-1 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

Несмотря на то, что по ночам в регионе будет довольно холодно, в дневное время столбики термометров будут подниматься до 18...23 °C. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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