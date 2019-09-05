Хинштейн: «Историческое поселение Самары до Полевой? Это перебор»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-05T14:34:01+03:00

В случае, если исторический центр города получит федеральный статус исторического поселения, Самара получит из федерального бюджета субсидии на его реализацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Депутат государственной думы Александр Хинштейн считает, что что те границы, которые изначально предусмотрены проектом исторического поселения Самары, не соответствуют реальным возможностям его реализации.

- Сейчас ключевым вопросом остается определение границ исторического поселения. Это тот вопрос, который, конечно же, нужно решать, исходя из мнения людей - не только профессионалов, но и наших жителей. Я не раз уже по этому поводу высказывался и конечно, нужно соизмерять наши силы и должен быть какой-то разумный подход, потому что, скажем, граница по Полевой, которая заявлялась максимально возможной чертой исторического поселения, полагаю, является неким перебором, учитывая, что, увы, в районе Полевой просто нет исторической застройки, - сказал Хинштейн в эфире радио «КП-Самара».

Напомним, 28 мая в музее Модерна советник губернатора Виталий Стадников представил проект исторического поселения, который подразумевает реновацию исторического центра города и, в том числе, строгое ограничение этажности вновь возводимых зданий. В случае, если исторический центр города получит федеральный статус исторического поселения, Самара получит из федерального бюджета субсидии на его реализацию. Проект предполагает, что для этого потребуется 175 миллиардов рублей, которые пойдут в том числе на ремонт и реконструкцию коммуникаций.

Согласно проекту исторического поселения федерального значения, эта граница проходила по улице Полевой. Противники этой инициативы настаивали на статусе исторического поселения регионального значения и ограничиться улицей Красноармейской. В этом случае, вопросы с параметрами исторического поселения и возможными отклонениями будет возможно на местном уровне.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн о застройке исторического центра, проблемах дольщиков, перспективах филиала Третьяковской галереи в Самаре и строительстве планетария 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU