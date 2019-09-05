2019-09-05T14:34:01+03:00
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Хинштейн: «Историческое поселение Самары до Полевой? Это перебор»

Депутат госдумы считает, что граница старой Самары проходила в другом месте
Антон ЧЕРЕПОК
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В случае, если исторический центр города получит федеральный статус исторического поселения, Самара получит из федерального бюджета субсидии на его реализацию.В случае, если исторический центр города получит федеральный статус исторического поселения, Самара получит из федерального бюджета субсидии на его реализацию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутат государственной думы Александр Хинштейн считает, что что те границы, которые изначально предусмотрены проектом исторического поселения Самары, не соответствуют реальным возможностям его реализации.

- Сейчас ключевым вопросом остается определение границ исторического поселения. Это тот вопрос, который, конечно же, нужно решать, исходя из мнения людей - не только профессионалов, но и наших жителей. Я не раз уже по этому поводу высказывался и конечно, нужно соизмерять наши силы и должен быть какой-то разумный подход, потому что, скажем, граница по Полевой, которая заявлялась максимально возможной чертой исторического поселения, полагаю, является неким перебором, учитывая, что, увы, в районе Полевой просто нет исторической застройки, - сказал Хинштейн в эфире радио «КП-Самара».

Напомним, 28 мая в музее Модерна советник губернатора Виталий Стадников представил проект исторического поселения, который подразумевает реновацию исторического центра города и, в том числе, строгое ограничение этажности вновь возводимых зданий. В случае, если исторический центр города получит федеральный статус исторического поселения, Самара получит из федерального бюджета субсидии на его реализацию. Проект предполагает, что для этого потребуется 175 миллиардов рублей, которые пойдут в том числе на ремонт и реконструкцию коммуникаций.

Согласно проекту исторического поселения федерального значения, эта граница проходила по улице Полевой. Противники этой инициативы настаивали на статусе исторического поселения регионального значения и ограничиться улицей Красноармейской. В этом случае, вопросы с параметрами исторического поселения и возможными отклонениями будет возможно на местном уровне.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн о застройке исторического центра, проблемах дольщиков, перспективах филиала Третьяковской галереи в Самаре и строительстве планетария

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ИСТОЧНИК KP.RU

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