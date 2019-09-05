В Самарскую область завезли бесплатные вакцины от гриппа
В Самарской области стартует прививочная кампания против гриппа. В регион уже поступила бесплатная вакцина для детей и взрослых «Совигрипп».
- Полученная вакцина была распределена по лечебно-профилактическим учреждениям. В этом году планируется привить не менее 50% населения региона, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, бесплатной вакцинации подлежат дети от 6 месяцев и старше, работники медицинских и образовательных учреждений, транспортных и коммунальных предприятий, призывники, студенты, беременные, люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Прививки будут делать в поликлиниках, в учебных заведениях. Также будут работать выездные бригады.
ИСТОЧНИК KP.RU