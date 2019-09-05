2019-09-05T14:34:40+03:00
Общество

В Самарскую область завезли бесплатные вакцины от гриппа

Препараты уже распределили по медицинским учреждениям
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе стартует прививочная кампания против гриппаВ регионе стартует прививочная кампания против гриппаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области стартует прививочная кампания против гриппа. В регион уже поступила бесплатная вакцина для детей и взрослых «Совигрипп».

- Полученная вакцина была распределена по лечебно-профилактическим учреждениям. В этом году планируется привить не менее 50% населения региона, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, бесплатной вакцинации подлежат дети от 6 месяцев и старше, работники медицинских и образовательных учреждений, транспортных и коммунальных предприятий, призывники, студенты, беременные, люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Прививки будут делать в поликлиниках, в учебных заведениях. Также будут работать выездные бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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