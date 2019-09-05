В Самаре может появиться памятник отцу и сыну Аксаковым

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-05T14:55:50+03:00

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В Самаре хотят установить памятник семейству Аксаковых: самарскому губернатору Григорию Аксакову и его отцу, писателю, автору сказки «Аленький цветочек» Сергею Аксакову. Эскиз скульптурной композиции уже разработан. Автором выступил местный скульптор Иван Мельников.

- Основной акцент композиции – девочка с аленьким цветочком – добрая и нежная. Скульптор видит размещение этого памятника на месте, где когда-то стоял дом губернатора Аксакова, на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской, - сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который на днях побывал в мастерской скульптора.

Иван Мельников считает, что этот памятник можно установить к 230-летию писателя Сергея Аксакова, которое будет отмечаться в 2021 году, или к 200-летнему юбилею Григория Аксакова.

ИСТОЧНИК KP.RU