АВТОВАЗ назвал цены на новинку - LADA Granta Drive Active

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-05T15:17:41+03:00

Новый автомобиль для энергичных водителей будет представлен в двух версиях Фото: АвтоВАЗ

В ближайшее время автомобиль поступит в дилерские центры страны

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Уже скоро в дилерских центрах России появится новая модификация автомобиля LADA Granta — седан версии Drive Active. АВТОВАЗ объявил о начале приема заказов на автомобиль.

- Автомобиль получил аэродинамический обвес, подвеску спортивного типа, анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой, 106-сильный 16-клапанный двигатель. LADA Granta Drive Active предлагается в 8 цветах - от ярких эмалей до строгих оттенков серого и коричневого, - сообщает пресс-служба тольяттинской компании.

Новая модификация LADA Granta представлена в двух версиях: с механической коробкой передач и с автоматизированной механической трансмиссией. В первом случае цена автомобиля будет начинаться от 629,9 тысяч рублей, а во втором — от 654,9 тысяч рублей. Отметим, что в этой версии «Гранты» предусмотрены кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками и две подушки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU