АВТОВАЗ назвал цены на новинку - LADA Granta Drive Active
Уже скоро в дилерских центрах России появится новая модификация автомобиля LADA Granta — седан версии Drive Active. АВТОВАЗ объявил о начале приема заказов на автомобиль.
- Автомобиль получил аэродинамический обвес, подвеску спортивного типа, анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой, 106-сильный 16-клапанный двигатель. LADA Granta Drive Active предлагается в 8 цветах - от ярких эмалей до строгих оттенков серого и коричневого, - сообщает пресс-служба тольяттинской компании.
Новая модификация LADA Granta представлена в двух версиях: с механической коробкой передач и с автоматизированной механической трансмиссией. В первом случае цена автомобиля будет начинаться от 629,9 тысяч рублей, а во втором — от 654,9 тысяч рублей. Отметим, что в этой версии «Гранты» предусмотрены кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками и две подушки безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU