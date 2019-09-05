2019-09-05T15:30:40+03:00
Общество

Выставка-пристройка бездомных кошек и модных показ одежды из вторсырья: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль добрых дел

Он стартует 7 сентября и продлится до 5 октября
Роман АБРАМСКИЙ
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Те, кто решится забрать домой кота или кошку, получат в подарок от МЕГИ мешок корма.Те, кто решится забрать домой кота или кошку, получат в подарок от МЕГИ мешок корма.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в субботу, 7 сентября, стартует фестиваль добрых дел. Он пройдет в торговом центре МЕГА. До 5 октября в ТЦ будут проходить мероприятия, посвященные заботе о планете: акция по сбору вещей для пожилых людей, лекции и мастер-классы, модный показ одежды из вторичного сырья, творческие перфомансы и многое другое.

- Первое событие фестиваля, выставка-пристройка бездомных котов и кошек из приютов «Надежда» и «Зооспасение», пройдет 7 сентября в торговом центре с 11:00 до 16:00. Каждый желающий сможет познакомиться с особенностями содержания четвероногого любимца и забрать домой нового друга. Все кошки, которые будут представлены на выставке, прошли необходимую стерилизацию, - рассказали в МЕГЕ.

На мероприятии ветеринары расскажут, как ухаживать за кошками. Кстати, те, кто решится забрать домой пушистого друга, получат в подарок от МЕГИ мешок корма.

На выставке можно будет передать для приютов нужные вещи. Список вещей есть на сайте МЕГИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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