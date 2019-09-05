2019-09-05T15:34:51+03:00
Происшествия

В Тольятти глава организации-должника попался на передаче взятки приставу через посредницу

Мужчина может отправиться за решетку на 8 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина через посредницу передал взятку в 25 тысяч рублейМужчина через посредницу передал взятку в 25 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одной из организаций, который пытался дать взятку судебному приставу-исполнителю через посредника.

- Установлено, что организация накопила долг по коммунальным услугам. В связи с этим пристав вынес постановление об обращении взыскания на расчетные счета юридического лица. Руководитель организации, желая отменить это постановление, решил дать взятку приставу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Мужчина привлек в качестве посредника свою знакомую. Он перечислил на ее банковский счет 25 тысяч рублей, которые женщина должна была передать приставу.

Уже скоро уголовное дело в отношении тольяттинца рассмотрит Комсомольский районный суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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