2019-09-05T16:03:58+03:00
Общество

Конец ремонта близок: в Самаре на улице Стара-Загора начали укладывать асфальт

Сейчас дорожники трудятся на развязке с улицей XXII Партсъезда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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в Самаре на улице Стара-Загора стартовал новый этап ремонтных работ. В ночь на четверг, 5 сентября, дорожники приступили к укладке асфальта в районе кольцевой развязки на перекрестке с улицей XXII Партсъезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Данный транспортный узел является максимально загруженным, поэтому принято решение в первую очередь выполнить работы на кольцевой развязке. Далее рабочие перейдут на дорогу по обеим сторонам кольца, в оба направления, - рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Как отмечают в мэрии, работы по укладке асфальта ведутся только по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Что касается общей готовности объекта, который ремонтируется от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной, то сейчас она составляет 45%. Дорожники смонтировали бортовой камень, подняли люки колодцев. Также они занимаются обустройством тротуаров: 2/3 из них выложат плиткой, а остальную часть заасфальтируют. Также в планах у подрядчика высадить на улице Стара-Загора газон, установить ограждения, дорожные знаки и светофоры и нанести разметку на обновленную дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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