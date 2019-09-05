Рекламы на улицах станет меньше на 25%: в Самаре стартует аукцион на аренду билбордов

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-05T16:14:27+03:00

Власти выставили 36 рекламных конструкций, среди которых есть щиты размером 3х6, 4х12 и 5х15, в том числе с цифровой поверхностью. Фото: архив "КП"

Впервые арендовать рекламный щит можно будет на 10 лет

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В Самаре с 5 сентября стартует прием заявок на участие в аукционах на право размещать свою рекламу на билбордах. Власти выставили 36 лотов, среди которых есть щиты размером 3х6, 4х12 и 5х15, в том числе с цифровой поверхностью. Впервые арендовать билборд можно будет на 10 лет. Заявки будут принимать до 7 октября, сообщает правительство Самарской области.

- Мы видим интерес со стороны предпринимателей, специализирующихся на рекламной деятельности не только Самарской области, но и других регионов страны. Сегодня им предложены уникальные условия. Это и десятилетний срок эксплуатации, и сохранение цены лотов на уровне пятилетней давности, и максимально простая и доступная процедура торгов. Мы сознательно на это пошли, чтобы увеличить конкуренцию, чтобы как можно больше участников могли испытать свои силы, - отметил и.о. первого вице-губернатора Самарской области Виктор Кудряшов.

По его мнению, Самара – очень интересный регион для рекламного бизнеса.

-У нас самая крупная (после Москвы и Санкт-Петербурга) агломерация в стране, хорошая динамика розничного товарооборота, активность строительства торговых центров и высокая покупательная способность.

По словам Кудряшова, также в регионе растер промышленное производство и внебюджетные инвестиции, что говорит о подъеме деловой жизни области.

Еще одно нововведение правительства точно порадует горожан. Рекламы на улицах станет меньше.

- Чтобы предотвратить перегруженность городской среды и не отвлекать водителей рекламу количество рекламы на улицах сократят на 25%. Только на Московском шоссе и Ново-Садовой уберут 100 рекламных конструкций, а из исторической части города уберут все крупные билборды, - отметили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU