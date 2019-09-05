2019-09-05T16:14:27+03:00
Общество

Рекламы на улицах станет меньше на 25%: в Самаре стартует аукцион на аренду билбордов

Впервые арендовать рекламный щит можно будет на 10 лет
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
Власти выставили 36 рекламных конструкций, среди которых есть щиты размером 3х6, 4х12 и 5х15, в том числе с цифровой поверхностью.Власти выставили 36 рекламных конструкций, среди которых есть щиты размером 3х6, 4х12 и 5х15, в том числе с цифровой поверхностью.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре с 5 сентября стартует прием заявок на участие в аукционах на право размещать свою рекламу на билбордах. Власти выставили 36 лотов, среди которых есть щиты размером 3х6, 4х12 и 5х15, в том числе с цифровой поверхностью. Впервые арендовать билборд можно будет на 10 лет. Заявки будут принимать до 7 октября, сообщает правительство Самарской области.

- Мы видим интерес со стороны предпринимателей, специализирующихся на рекламной деятельности не только Самарской области, но и других регионов страны. Сегодня им предложены уникальные условия. Это и десятилетний срок эксплуатации, и сохранение цены лотов на уровне пятилетней давности, и максимально простая и доступная процедура торгов. Мы сознательно на это пошли, чтобы увеличить конкуренцию, чтобы как можно больше участников могли испытать свои силы, - отметил и.о. первого вице-губернатора Самарской области Виктор Кудряшов.

По его мнению, Самара – очень интересный регион для рекламного бизнеса.

-У нас самая крупная (после Москвы и Санкт-Петербурга) агломерация в стране, хорошая динамика розничного товарооборота, активность строительства торговых центров и высокая покупательная способность.

По словам Кудряшова, также в регионе растер промышленное производство и внебюджетные инвестиции, что говорит о подъеме деловой жизни области.

Еще одно нововведение правительства точно порадует горожан. Рекламы на улицах станет меньше.

- Чтобы предотвратить перегруженность городской среды и не отвлекать водителей рекламу количество рекламы на улицах сократят на 25%. Только на Московском шоссе и Ново-Садовой уберут 100 рекламных конструкций, а из исторической части города уберут все крупные билборды, - отметили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области в 2020 году изменят прожиточный минимум для пенсионеров
В Самаре в районе 19 км Московского шоссе все-таки сделают дублер
Конец ремонта близок: в Самаре на улице Стара-Загора начали укладывать асфальт
В Тольятти глава организации-должника попался на передаче взятки приставу через посредницу
Выставка-пристройка бездомных кошек и модных показ одежды из вторсырья: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль добрых дел
АВТОВАЗ назвал цены на новинку - LADA Granta Drive Active
В Самаре может появиться памятник отцу и сыну Аксаковым
В Самарскую область завезли бесплатные вакцины от гриппа
В Самаре состоялся самый массовый сеанс производственной гимнастики
Хинштейн: «Историческое поселение Самары до Полевой? Это перебор»
В Самарской области три ночи подряд будут заморозки
«И за что такое берут бабло?»: В Самарской области сняли клип-пародию на тему «мусорной реформы»
Безлимитный интернет Билайн в Великобритании, Монако и Франции за 199 рублей
Какие дороги перекроют и как будет ходить транспорт в Самаре в День города 2019
Форвард БК «Самара» поедет на Кубок Европы U18 по баскетболу 3x3