2019-09-05T16:55:47+03:00
Общество

В Самаре в районе 19 км Московского шоссе все-таки сделают дублер

Правда, когда именно стартуют работы, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в районе 19 км Московского шоссе сделали временную дорогуСейчас в районе 19 км Московского шоссе сделали временную дорогуФото: Яндекс.Карты
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В Самаре на Московском шоссе в Самаре появится новый дублер. Его сделают в районе 19 км магистрали. Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов в ответе на вопрос горожанина о работах на том участке.

- Что за дорогу на месте несостоявшегося дублера в районе 19 км Московского шоссе отсыпали асфальтовой крошкой и укатали катками? - поинтересовался самарец.

По словам Андрея Спиридонова, там ликвидируют незаконный и опасный съезд с Московского шоссе на улицу Овражную. Эта дорога временная. Ее сделали специально для местных жителей. В дальнейшем на этом участке планируется сделать дублер. Правда, когда именно стартуют работы и сколько они займут по времени, чиновник не уточнил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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