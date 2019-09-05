В Самаре в районе 19 км Московского шоссе все-таки сделают дублер

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-05T16:55:47+03:00

Правда, когда именно стартуют работы, пока не известно

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В Самаре на Московском шоссе в Самаре появится новый дублер. Его сделают в районе 19 км магистрали. Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов в ответе на вопрос горожанина о работах на том участке.

- Что за дорогу на месте несостоявшегося дублера в районе 19 км Московского шоссе отсыпали асфальтовой крошкой и укатали катками? - поинтересовался самарец.

По словам Андрея Спиридонова, там ликвидируют незаконный и опасный съезд с Московского шоссе на улицу Овражную. Эта дорога временная. Ее сделали специально для местных жителей. В дальнейшем на этом участке планируется сделать дублер. Правда, когда именно стартуют работы и сколько они займут по времени, чиновник не уточнил.

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ИСТОЧНИК KP.RU