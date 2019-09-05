В Самарской области в 2020 году изменят прожиточный минимум для пенсионеров

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-05T16:59:32+03:00

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Стала известна величина прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в Самарской области в 2020 году. Ее предлагается установить в размере 8690 рублей. При этом в целом по стране в следующем году прогнозируется прожиточный минимум для пенсионеров в 9311 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Самарской губернской думы, на заседании в которой обсуждался законопроект об изменении этого показателя.

- Данный законопроект планируется рассмотреть 10 сентября на внеочередном заседании областного парламента, - отмечают в губдуме.

Кроме того, парламентарии поддержали проект регионального закона об увеличении ежемесячного пособия на питание детей из малообеспеченных семей с 350 до 700 рублей. Необходимые средства на это уже предусмотрены в областном бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU