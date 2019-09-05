2019-09-05T16:59:32+03:00
Общество

В Самарской области в 2020 году изменят прожиточный минимум для пенсионеров

Предварительный размер величины уже известен
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Неработающим пенсионерам установят новый прожиточный минимумНеработающим пенсионерам установят новый прожиточный минимумФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стала известна величина прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в Самарской области в 2020 году. Ее предлагается установить в размере 8690 рублей. При этом в целом по стране в следующем году прогнозируется прожиточный минимум для пенсионеров в 9311 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Самарской губернской думы, на заседании в которой обсуждался законопроект об изменении этого показателя.

- Данный законопроект планируется рассмотреть 10 сентября на внеочередном заседании областного парламента, - отмечают в губдуме.

Кроме того, парламентарии поддержали проект регионального закона об увеличении ежемесячного пособия на питание детей из малообеспеченных семей с 350 до 700 рублей. Необходимые средства на это уже предусмотрены в областном бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в районе 19 км Московского шоссе все-таки сделают дублер
Рекламы на улицах станет меньше на 25%: в Самаре стартует аукцион на аренду билбордов
Конец ремонта близок: в Самаре на улице Стара-Загора начали укладывать асфальт
В Тольятти глава организации-должника попался на передаче взятки приставу через посредницу
Выставка-пристройка бездомных кошек и модных показ одежды из вторсырья: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль добрых дел
АВТОВАЗ назвал цены на новинку - LADA Granta Drive Active
В Самаре может появиться памятник отцу и сыну Аксаковым
В Самарскую область завезли бесплатные вакцины от гриппа
В Самаре состоялся самый массовый сеанс производственной гимнастики
Хинштейн: «Историческое поселение Самары до Полевой? Это перебор»
В Самарской области три ночи подряд будут заморозки
«И за что такое берут бабло?»: В Самарской области сняли клип-пародию на тему «мусорной реформы»
Безлимитный интернет Билайн в Великобритании, Монако и Франции за 199 рублей
Какие дороги перекроют и как будет ходить транспорт в Самаре в День города 2019
Форвард БК «Самара» поедет на Кубок Европы U18 по баскетболу 3x3