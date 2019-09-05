2019-09-05T18:54:47+03:00
Общество

В Сызрани без горячей воды оставят несколько домов, школу и три детских сада

Воду отключат с 10 по 11 сентября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Без горячей воды придется посидеть два дня.Без горячей воды придется посидеть два дня.Фото: "КП" Архив
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В Сызрани в среду несколько домов, школа и три детских сада останутся без горячей воды. Все из-за остановки работы на котельной №17, сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства города. Воду отключат в 8:00 во вторник, 10 сентября, а вернут в 16:00 в среду, 11 сентября.

- Горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Акифьева, д.5, 45; ул. Варламова, д.25; ул. Красная, д.1, д.6 (детский сад №5); ул. Московская, д.4/а, 11, 13, 13/а, 23, 25,; ул. Октябрьская, д.1, 12, 19, 21 (детский сад №3); ул. Пензенская, д.37, 39, 42, 46; ул. Садовая, д.1 (детский сад №2), д.1/а; ул. Саратовская, д.22; ул. Ф.Энгельса, д.16, 18, 20; ул. Челюскинцев, д.25 (школа №30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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