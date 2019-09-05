В Самаре из-за Дня города усилят работу общественного транспорт

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-05T19:17:01+03:00

Все маршруты, работа которых будет усилена, охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, а также через железнодорожный вокзал и автовокзал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Самаре в День города 2019

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В Самаре из-за празднования Дня города собираются усилить работу общественного транспорта. Напомним, в этом году праздник будут отмечать три дня – в пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 сентября. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в День города 2019 в Самаре.

- Все маршруты, работа которых будет усилена, охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, а также через железнодорожный вокзал и автовокзал, - отметили в городской мэрии.

Так, в пятницу, 6 сентября, около площади Славы по улице Молодогвардейской усилят работу автобусов №№ 24, 92; по улице Самарской – автобусов №№ 2, 23, 41, 47, 46, 50, 207, 297; по улице Галактионовской – трамваев №№ 5, 20, 20к, 15, 22.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, около площади Куйбышева по улице Галактионовской усилят работу трамваев №№ 5, 20, 22; по улице Красноармейской – трамваев №№ 1, 3, автобусов №№ 34, 207, 226; по улице Самарской – автобусовв №№ 2, 23, 41, 47, 50; по улице Чапаевской – автобусов №№ 24, 92, 297.

Кроме того, после фейерверка для горожан подадут дополнительные автобусы и трамваи. Они будут ждать самарцев на:

- остановке «Красноармейская» на улице Самарской – автобусы №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 207, 297.

- остановке «Улица Галактионовская» на улице Красноармейской – трамваи №№ 1, 3.

- остановке «Улица Красноармейская» на улице Галактионовской трамваи №№ 5, 20, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU