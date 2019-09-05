В колониях Самарской области прозвенел первый звонок и прошли торжественные линейки

СЕГОДНЯ 19:51 2019-09-05T19:51:23+03:00

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В школах исправительных колоний Самарской области прозвенел первый звонок. В День знаний после торжественных линеек за парты сели 1 305 осужденных. Уроки у заключенных будут вести сотрудники из Центра образования Самарской области.

- У центра в исправительных учреждениях есть три отделения, шесть филиалов и учебно-консультационный пункт. В то же время руководство СИЗО-2 заключило договор о сотрудничестве с сызранской общеобразовательной школой. Аналогичный договор подписан администрацией КП-1 с тольяттинской общеобразовательной школой, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по региону.

Перед Днем знаний в классах колоний провели косметический ремонт, обновили учебные пособия, пополнили канцелярские принадлежности.

- В помещениях общеобразовательных организаций выполнены установленные нормы по санитарно-гигиеническим и противоэпидемиологическим требованиям. Учителя приняли участие в ежегодной педагогической конференции, где рассматривались организационные вопросы и пути их решения, - отметили в УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU