Музей «Самара Космическая» до октября не будет принимать посетителей

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-06T08:12:44+03:00

Музей не будет работать с 6 по 30 сентября Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Это связано с работами по открытию памятника в честь 100-летия Дмитрия Козлова

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В Самаре почти на месяц закрывается музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая». Жители и гости города не смогут увидеть его экспозиции до октября. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

- Музей «Самара Космическая» будет закрыт для посещения с 6 по 30 сентября. Это связано с организацией работ по созданию и открытию памятника в честь 100-летия конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова, - говорится в сообщении.

Представители музейного комплекса извинились за временные неудобства и отметили, что будут ждать посетителей в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU